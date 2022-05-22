Игонин: если меня называют легендой «Зенита», то Дзюбу и подавно должны

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался об уходе из санкт-петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

«Безусловно, Дзюба — это легенда «Зенита». Его вклад, влияние на команду, то, как при нём команда росла, только доказывают это. Если меня называют легендой клуба, то его уж и подавно должны», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не очень понятно, куда следует уехать Дзюбе и есть ли в этом смысл, так как футболисту с данными заслугами, нужно уезжать в сильный чемпионат в определённый момент. По его мнению, у «Сочи» совсем другой подход и задачи стоят выращивать молодых футболистов под философию команды, которая принесла бы результат.

«У «Сочи» достаточно футболистов с серьёзным футбольным возрастом, и я думаю, что в клубе сейчас смотрят на то, как омолодить состав», — заключил Игонин.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на уход Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.