Бийол сообщил, что обсудит своё будущее в ЦСКА с семьёй

Короткая ссылка
Защитник московского ЦСКА Яка Бийол пока не знает, останется ли в армейском клубе в сезоне-2022/23.
Бийол сообщил, что обсудит своё будущее в ЦСКА с семьёй
  • РИА Новости

«Посмотрим, останусь ли я в ЦСКА в следующем сезоне. У меня есть семья, я её давно не видел. Последние три месяца были тяжёлые. Мне очень нравится в Москве, я люблю Россию. Я бы хотел и дальше играть здесь, но мне нужно пообщаться с родными», — цитирует Бийола РИА Новости.

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее Роберт Чибеж, агент Бийола, заявил, что словенский футболист не покинет московский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить