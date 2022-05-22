Бийол сообщил, что обсудит своё будущее в ЦСКА с семьёй

Защитник московского ЦСКА Яка Бийол пока не знает, останется ли в армейском клубе в сезоне-2022/23.

«Посмотрим, останусь ли я в ЦСКА в следующем сезоне. У меня есть семья, я её давно не видел. Последние три месяца были тяжёлые. Мне очень нравится в Москве, я люблю Россию. Я бы хотел и дальше играть здесь, но мне нужно пообщаться с родными», — цитирует Бийола РИА Новости.

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее Роберт Чибеж, агент Бийола, заявил, что словенский футболист не покинет московский клуб.