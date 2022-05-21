Джикия рассказал, что также испытывает проблемы с билетами на финал КР

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с билетами на финальный матч Кубка России по футболу с московским «Динамо».

«У меня тоже нет ни одного билета. Непонятная ситуация. Мои друзья и родственники тоже ждут, ничего ответить им не могу. На сегодняшний день были сфокусированы на игре, а завтра начнём решать этот вопрос, потому что хочется, чтобы родные и близкие были на стадионе», — цитирует капитана красно-белых Sport24.

Он также добавил, что с большим удовольствием сыграл был финальный матч на поле стадиона «Открытие Арена».

Финал КР сезона-2021/22 «Спартак» — «Динамо» пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 17:00 мск.

Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила, что все билеты на Кубок России оказались у спекулянтов.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз рекомендовал «Спартаку» и «Динамо» оплатить выступление четырёх артистов в финальном матче Кубка страны.