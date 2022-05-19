Салихова: билеты на Кубок России оказались у спекулянтов

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала организацию финала Кубка России по футболу.
Салихова: билеты на Кубок России оказались у спекулянтов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Их не заботит то, что огромное количество билетов всех категорий оказалось у спекулянтов. Главное — отрапортовать, что продажи идут хорошо», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её словам, вместо организации нормальной продажи билетов руководство занято выбором артистов и тем, как бы финансово нагрузить клубы в сложные времена.

«Это не только уникальный шанс сделать праздник футбола для болельщиков двух команд, но и возможность возродить интерес к кубку для РФС, но организаторы финала показывают, что их не волнуют относящиеся к текущим проблемам вопросы», — добавила Салихова.

Напомним, что в решающем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».

Ранее Салихова высказалась о выборе артистов, которые должны выступать на финале КР.

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