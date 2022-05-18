Салихова: «Спартак» против того, чтобы нести расходы за приглашённых на финал Кубка России артистов

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о выборе артистов, которые должны выступать на финале Кубка России по футболу.
Салихова: «Спартак» против того, чтобы нести расходы за приглашённых на финал Кубка России артистов
  • РИА Новости

«То, что организаторы вдохновились американским суперболом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином, — это их решение. И конечно, клуб против того, чтобы нести расходы за приглашённых артистов», — цитирует Салихову «Чемпионат».

По её словам, красно-белые не являются организаторами, поэтому относительно выбора артистов все вопросы нужно задавать РФС. Она также подчеркнула, что «Спартак» отменил концерты на столетие клуба.

В решающем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что активные фанаты «Спартака» не поддержат команду в финале Кубка России по футболу.

 

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