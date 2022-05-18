Салихова: «Спартак» против того, чтобы нести расходы за приглашённых на финал Кубка России артистов
- РИА Новости
«То, что организаторы вдохновились американским суперболом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином, — это их решение. И конечно, клуб против того, чтобы нести расходы за приглашённых артистов», — цитирует Салихову «Чемпионат».
По её словам, красно-белые не являются организаторами, поэтому относительно выбора артистов все вопросы нужно задавать РФС. Она также подчеркнула, что «Спартак» отменил концерты на столетие клуба.
В решающем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что активные фанаты «Спартака» не поддержат команду в финале Кубка России по футболу.