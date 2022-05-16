Активные фанаты «Спартака» не поддержат команду в финале Кубка России по футболу

Заводящий фанатского движения «Фратрия» Михаил Дивинский обратился к болельщикам.

«Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы! Отказавшись от отстаивания интересов сегодня, мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы», — приводит слова Дивинского Telegram-канал.

В сообщении также говорится, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют болельщиков долгожданным трофеем.

Напомним, что зимой активные болельщики красно-белых объявили бойкот на посещение матчей из-за введения закона о Fan ID.

В решающем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли попросил болельщиков московского клуба посетить финал Кубка России.