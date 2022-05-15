Ваноли попросил болельщиков «Спартака» посетить финал Кубка России
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Болельщики «Спартака» — лучшие в стране, и хотелось бы увидеть их в финале Кубка России. Хочу обратиться с призывом прийти», — сказал Ваноли на пресс-конференции.
По его словам, одним из самых больший сожалений для него является то, что за время своей работы в клубе он так пока ни разу и не увидел полностью раскрашенный в красно-белые цвета стадион.
«Болельщики для команды очень важны, и они приносят очки команде. И мне бы хотелось, чтобы болельщики «Спартака» на финале всё-таки были», — добавил итальянский специалист.
Зимой активные болельщики «Спартака» объявили бойкот на посещение матчей из-за введения закона о Fan ID.
В решающем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».
Ранее член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клеймёнов высказался о матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом», а также поделился ожиданиями от финала Кубка России по футболу.