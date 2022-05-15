Ваноли попросил болельщиков «Спартака» посетить финал Кубка России

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли обратился к болельщикам команды с просьбой поддержать красно-белых в финале Кубка России по футболу с «Динамо».
Ваноли попросил болельщиков «Спартака» посетить финал Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Болельщики «Спартака» — лучшие в стране, и хотелось бы увидеть их в финале Кубка России. Хочу обратиться с призывом прийти», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

По его словам, одним из самых больший сожалений для него является то, что за время своей работы в клубе он так пока ни разу и не увидел полностью раскрашенный в красно-белые цвета стадион.

«Болельщики для команды очень важны, и они приносят очки команде. И мне бы хотелось, чтобы болельщики «Спартака» на финале всё-таки были», — добавил итальянский специалист.

Зимой активные болельщики «Спартака» объявили бойкот на посещение матчей из-за введения закона о Fan ID.

В решающем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».

Ранее член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клеймёнов высказался о матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом», а также поделился ожиданиями от финала Кубка России по футболу.

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