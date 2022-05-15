Клеймёнов: сегодня не сложилось впечатления, что «Спартак» играл с чемпионом
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«Я болею за «Спартак» и всегда буду болеть за него. Надеюсь, что дадим бой «Динамо». Сегодня не складывалось ощущения, что играет команда с 10-го места против чемпиона. Дождёмся 29-го числа», — цитирует Клеймёнова «Спорт-Экспресс».
«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Красно-белые остались на десятом месте в чемпионате России, набрав 38 очков. Петербуржцы с 65 очками ещё два тура назад завоевали золотые медали первенства.
Финал Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо», состоится 29 мая на стадионе «Лужники».
Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что перед матчем с «Зенитом» его команде добавляло мотивации унизительное поражение со счётом 1:7 в первом круге.