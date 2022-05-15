Ваноли: «Спартаку» добавляло мотивации унизительное поражение 1:7 от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Команду было легко готовить к этому матчу. Здесь все прекрасно всё понимали. Добавляло нам мотивации и унизительное поражение 1:7, и ролик «Зенита», и 27 очков в таблице между нами», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Он добавил, что команда хотела показать свой прогресс, которого достигла, а трудность при подготовке возникла, когда «Спартак» лишился трёх центральных защитников. По мнению специалиста, красно-белые прогрессируют в тактике.

Напомним, что встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Зенит» (65) же завоевал золотые медали первенства ещё два тура назад.

Ранее Паоло Ваноли высказался о ничьей с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ.