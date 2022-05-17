СЭ: РФС предложил «Спартаку» и «Динамо» оплатить выступление четырёх артистов в финале КР

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Российский футбольный союз (РФС) рекомендовал «Спартаку» и «Динамо» оплатить выступление четырёх артистов в финальном матче Кубка страны.
СЭ: РФС предложил «Спартаку» и «Динамо» оплатить выступление четырёх артистов в финале КР
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник, красно-белым предложили организовать выступление рэпера ST и певицы Максим, а бело-голубым — Егора Крида и Люси Чеботиной, но столичные клубы отказались от такой нагрузки.

Игра состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск. Причём команды встретятся в финале Кубка страны во второй раз в истории.

На пути к решающему матчу бело-голубые обыграли ставропольское «Динамо» (6:0), «Оренбург» (3:0), «Нижний Новгород» (3:0), «Балтику» (0:0, 5:4 — по пенальти) и «Аланию» (3:0).

«Спартак» же победил «Кубань» (6:1), ЦСКА (1:0) и «Енисей» (3:0).

Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на финальный матч КР.

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