РФС открыл продажу билетов на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Началась продажа билетов на финальный матч Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

Как сообщает пресс-служба РФС, стоимость билетов стартует от 500 рублей. При этом один болельщик может приобрести до четырёх билетов.

Игра состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск. Причём команды встретятся в финале Кубка страны второй раз в истории.

На пути к решающему матчу бело-голубые обыграли ставропольское «Динамо» (6:0), «Оренбург» (3:0), «Нижний Новгород» (3:0), «Балтику» (0:0, 5:4 — по пенальти) и «Аланию» (3:0).

«Спартак» же победил «Кубань» (6:1), ЦСКА (1:0) и «Енисей» (3:0).

Ранее сообщалось, что активные фанаты «Спартака» не поддержат команду в финале Кубка России по футболу.