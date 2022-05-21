Жиго выйдет в стартовом составе «Спартака» c капитанской повязкой в матче с «Химками»
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В стартовый состав «Химок» попали Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Николас, Руденко.
В составе «Спартака» на поле с первых минут выйдут Селихов, Джикия, Рассказов, Жиго, Кофрие, Классен, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Денисов, Николсон. Капитаном команды назначен Самуэль Жиго, который по окончании сезона-2021/22 перейдёт во французский «Марсель».
Встреча между командами пройдёт 21 мая на стадионе «Химки Арена». Начало — в 17:00 мск. «Спартак» (38 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — на 13-й позиции (29 очков). Команда Сергея Юрана находится в зоне стыковых матчей.
Ранее бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что красно-белые не отдадут победу подмосковным «Химкам».