Жиго выйдет в стартовом составе «Спартака» c капитанской повязкой в матче с «Химками»

«Химки» и «Спартак» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В стартовый состав «Химок» попали Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Николас, Руденко.

В составе «Спартака» на поле с первых минут выйдут Селихов, Джикия, Рассказов, Жиго, Кофрие, Классен, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Денисов, Николсон. Капитаном команды назначен Самуэль Жиго, который по окончании сезона-2021/22 перейдёт во французский «Марсель».

Встреча между командами пройдёт 21 мая на стадионе «Химки Арена». Начало — в 17:00 мск. «Спартак» (38 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — на 13-й позиции (29 очков). Команда Сергея Юрана находится в зоне стыковых матчей.

Ранее бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что красно-белые не отдадут победу подмосковным «Химкам».