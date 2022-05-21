Ловчев: Ваноли просто так не отдаст победу «Химкам»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что красно-белые не отдадут победу подмосковным «Химкам» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч в Химках — последняя проверка для «Спартака» перед кубком. Очень важно показать сегодня свой максимум. Ваноли является максималистом. Он не тот человек, который отдаст победу «Химкам» просто так. Тем более, сейчас его карьера в московской команде находится в шатком положении», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

По его словам, нормальный человек воспользуется игрой с подмосковным клубом для подготовки себя к финалу с «Динамо». Он также отметил, что у красно-белых осталась неделя для того, чтобы прийти в форму к важнейшему матчу в сезоне-2021/22.

Напомним, что столичный клуб занимает десятое место в таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Химки» находятся на 13-й строчке с 29 очками.

Матч красно-белых с «Химками» состоится 21 мая в 17:00 мск.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему у красно-белых хватит мотивации на матч с «Химками».