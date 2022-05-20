Кечинов считает, что «Спартаку» хватит мотивации на матч с «Химками»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему у красно-белых хватит мотивации на матч последнего тура РПЛ с «Химками».
Кечинов считает, что «Спартаку» хватит мотивации на матч с «Химками»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Нормальный профессиональный футболист, выходя на поле, в любом случае стремится победить. Во-первых, за это они получают огромные деньги. Во-вторых, «Спартак» поддерживает огромное количество болельщиков. Наконец, на кону стоит репутация клуба. Хороший спортсмен должен в каждом матче действовать со 100%-ной отдачей, не задумываясь о том, на каком месте располагается команда», — заявил Кечинов в интервью RT.

Ранее Парфёнов предположил, что «Зенит» должен дать бой «Нижнему Новгороду».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить