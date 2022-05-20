Кечинов считает, что «Спартаку» хватит мотивации на матч с «Химками»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему у красно-белых хватит мотивации на матч последнего тура РПЛ с «Химками».

«Нормальный профессиональный футболист, выходя на поле, в любом случае стремится победить. Во-первых, за это они получают огромные деньги. Во-вторых, «Спартак» поддерживает огромное количество болельщиков. Наконец, на кону стоит репутация клуба. Хороший спортсмен должен в каждом матче действовать со 100%-ной отдачей, не задумываясь о том, на каком месте располагается команда», — заявил Кечинов в интервью RT.

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