Парфёнов: «Зенит» должен дать бой «Нижнему Новгороду»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов заверил, что досрочно ставший чемпионом страны «Зенит» в матче последнего тура РПЛ даст бой «Нижнему Новгороду».
Парфёнов: «Зенит» должен дать бой «Нижнему Новгороду»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Петербуржцы сыграют дома при своих болельщиках. К тому же Сергей Семак на финише имеет возможность делать ставку на резервистов, которые по ходу сезона получали меньше практики. Давайте не забывать, что кому-то нужно продлить контракт и остаться в команде, а кому-то — заработать определённые бонусы. Поэтому об отпускном настроении речи не идёт. Это профессиональные спортсмены, и никто не обязан их настраивать. Если же тебе не хватает настроя, лучше заканчивать», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Шаронов объяснил, почему Агаларов может преодолеть планку в 20 голов в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить