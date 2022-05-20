Парфёнов: «Зенит» должен дать бой «Нижнему Новгороду»

Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов заверил, что досрочно ставший чемпионом страны «Зенит» в матче последнего тура РПЛ даст бой «Нижнему Новгороду».

«Петербуржцы сыграют дома при своих болельщиках. К тому же Сергей Семак на финише имеет возможность делать ставку на резервистов, которые по ходу сезона получали меньше практики. Давайте не забывать, что кому-то нужно продлить контракт и остаться в команде, а кому-то — заработать определённые бонусы. Поэтому об отпускном настроении речи не идёт. Это профессиональные спортсмены, и никто не обязан их настраивать. Если же тебе не хватает настроя, лучше заканчивать», — заявил специалист в интервью RT.

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