Шаронов объяснил, почему Агаларов может преодолеть планку в 20 голов в РПЛ

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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов объяснил, почему нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в состоянии преодолеть планку в 20 голов в текущем сезоне РПЛ.
Шаронов объяснил, почему Агаларов может преодолеть планку в 20 голов в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«В активе Агаларова уже значатся 19 мячей. В таком случае почему бы ему не забить ещё и не преодолеть планку в 20 голов? Но я считаю, не стоит сводить всё к его результативности. Игра команды не может зависеть от одного исполнителя, поскольку футбол — командный вид спорта. А Гамид не один выходит на поле», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кобелев усомнился в том, что в матче с «Сочи» «Динамо» сыграет вторым номером.

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