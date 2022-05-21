Карапетян рассказал, что Кокорин недоволен количеством игрового времени в «Фиорентине»

Экс-нападающий «Сочи» Александр Карапетян, выступающий за ереванский «Алашкерт», рассказал о недовольстве российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина касательно его игрового времени.

«Он недоволен тем временем, которое получает на поле. Для него это был первый полноценный сезон в Италии, ему надо дать ещё один год. Я до сих пор уверен, что Саша — хороший нападающий, который сможет заиграть в Италии», — приводит слова Карапетяна Metaratings.

Он также добавил, что, по словам Кокорина, он был готов играть ещё зимой, после того как восстановился от травмы, полученной в первой половине сезона. По его словам, итальянский клуб может найти вариант с арендой российского футболиста.

31-летний нападающий в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем Кокорина.