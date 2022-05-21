Авербух поставил Семененко новую произвольную программу

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и тренер Илья Авербух поставил новую программу фигуристу Евгению Семененко.

«Спасибо Илье Авербуху за новую произвольную программу», — написал Семененко в соцсетях.

Напомним, что 18-летний фигурист упал на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

7 мая на шоу Авербуха Семененко смог прокатать короткую программу в облегчённом варианте.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала процесс постановки её новой произвольной программы с Авербухом.