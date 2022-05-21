Дос Сантос проиграл де Кастро техническим нокаутом на Eagle FC 47

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос потерпел поражение от Йоргана де Кастро после технического нокаута на поединке Eagle FC 47.

Бразильский боец не смог продолжить бой из-за вывиха плеча. Турнир прошёл в ночь с 20 на 21 мая на FLXCast Arena в Майами.

В карде приняли участие и российские спортсмены: боец в лёгком весе Ахмед Алиев нокаутировал Даррела Хорчера на 30-й секунде, а Ислам Мамедов в первом раунде менее чем за две минуты сабмишеном победил Зака Зейна в суперлёгком весе.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет организовать поединок между дос Сантосом и Фёдором Емельяненко.