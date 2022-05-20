Финкельштейн назвал MMA-промоушены в России убыточным бизнесом

Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, реально ли в нынешних условиях российским промоушенам продолжать своё существование.

«MMA-промоушены в России — убыточный бизнес. Всё держится на энтузиазме и чьей-то поддержке. Хабиба кто-то поддерживает — спонсоры, кто-то ещё. Но в нынешней политической ситуации всё сложно. Можно делать локальные турнира с участием бойцов из дружественных нам стран. Но не получится привезти бойцов из США, Канады, Англии, Нидерландов, Франции, как я делал это раньше. Сейчас это очень трудно. Кроме того, твои трансляции не могут покупать. Посмотрите, на чём зарабатывает UFC — на продаже PPV. А с этим большая проблема», — заявил Финкельштейн RT.

Ранее Финкельштейн сообщил, что проект M-1 Global находится в замороженном состоянии.