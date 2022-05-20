Финкельштейн: проект M-1 Global находится в замороженном состоянии

Короткая ссылка
Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, в каком состоянии находится международная компания боёв MMA.
Финкельштейн: проект M-1 Global находится в замороженном состоянии
  • Gettyimages.ru
  • © janiecbros

«В настоящий момент я больше занимаюсь Всемирной любительской федерацией. 10-го числа будет Кубок губернатора. Сейчас нереально работать полноценно: ни платформы не работают, ни бойцов не привезёшь. А делать бои ради боёв не хочу, поэтому пока проект M-1 Global находится в замороженном состоянии. Сейчас я работаю над ареной в Санкт-Петербурге, строю отель. Пока не найду партнёра и не пойму, зачем мне это нужно, не собираюсь ничего делать», — заявил Финкельштейн RT.

Ранее Финкельштейн высказался о том, что Хабибу Нурмагомедову будет сложно организовать поединок между россиянином Фёдором Емельяненко и бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить