Финкельштейн: проект M-1 Global находится в замороженном состоянии

Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, в каком состоянии находится международная компания боёв MMA.

«В настоящий момент я больше занимаюсь Всемирной любительской федерацией. 10-го числа будет Кубок губернатора. Сейчас нереально работать полноценно: ни платформы не работают, ни бойцов не привезёшь. А делать бои ради боёв не хочу, поэтому пока проект M-1 Global находится в замороженном состоянии. Сейчас я работаю над ареной в Санкт-Петербурге, строю отель. Пока не найду партнёра и не пойму, зачем мне это нужно, не собираюсь ничего делать», — заявил Финкельштейн RT.

Ранее Финкельштейн высказался о том, что Хабибу Нурмагомедову будет сложно организовать поединок между россиянином Фёдором Емельяненко и бразильцем Джуниором дос Сантосом.