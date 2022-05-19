Бабаев — об иске ЦСКА в CAS: надежда умирает последней

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал совместный иск с «Зенитом», «Сочи» и «Динамо» в CAS по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.

«Объективно наши шансы в CAS не очень высоки, исходя из событий. Но это дело принципа. Надежда умирает последней. Хочется верить, что мы не безропотно примем это решение, что CAS всё-таки нас услышит», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

13 мая четыре российских клуба подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) направит апелляцию в CAS на отстранение сборной России от Лиги наций.