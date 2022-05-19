Ломаев рассказал, что испытывает испанский стыд из-за поведения современной молодёжи

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался, что испытывает чувство смущения от наблюдения за поведением современной молодёжи.

«Я отношу себя к более старой школе. У молодёжи совсем нет воспитания. Когда вижу, как ведут себя 18-летние парни, мне становится стыдно, испытываю испанский стыд. Люди не умеют себя вести в обществе. На мой взгляд, даже образование в школах стало хуже, чем раньше», — цитирует Ломаева «Матч ТВ».

Ломаев дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за самарские «Крылья Советов» 25 июля 2021 года в матче против грозненского «Ахмата».

В сезоне-2021/22 23-летний вратарь провёл 28 матчей в чемпионате России за самарский клуб, отыграв девять встреч на ноль.

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