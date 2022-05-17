Зиньковский рассказал о своих предпочтениях в кино и музыке
- РИА Новости
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«Наша музыка вообще не нравится. С фильмами то же самое. Как вот вышел русский фильм про супергероев — это же хрень. Хотели сделать супербоевик, а получилось как всегда», — приводит слова Зиньковского Sports.ru.
Он отметил, что ему нравятся американский рэп и хип-хоп. По словам футболиста, он также может послушать «Короля и Шута» или «Арию».
26-летний футболист выступает за «Крылья» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за самарскую команду 31 матч, забив четыре мяча и отдав 11 результативных передач.
Ранее Зиньковский вспомнил, как им интересовались французские футбольные клубы «Лилль» и «Монако».