Зиньковский рассказал об интересе со стороны «Лилля» и «Монако»
- РИА Новости
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«Перед домашней игрой с «Уфой» мне написал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин: «Лечу на частном самолёте с влиятельным человеком из «Монако», будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо». В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: «Красавчик! Задел на будущее есть». После этого пошли слухи про «Лилль», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».
По его словам, эти события могут быть как-то связаны, также он ответил на вопрос по поводу слухов об интересе нидерландского «Витесса». Игрок признался, что экс-наставник «Витесса» Леонид Слуцкий посмеялся, когда узнал об этом.
Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года. В этом сезоне 25-летний хавбек провёл за команду 25 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.
Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал работу над стилем игры полузащитника команды Антона Зиньковского.