Зиньковский рассказал об интересе со стороны «Лилля» и «Монако»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский вспомнил, как им интересовались французские футбольные клубы «Лилль» и «Монако».
Зиньковский рассказал об интересе со стороны «Лилля» и «Монако»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Перед домашней игрой с «Уфой» мне написал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин: «Лечу на частном самолёте с влиятельным человеком из «Монако», будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо». В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: «Красавчик! Задел на будущее есть». После этого пошли слухи про «Лилль», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

По его словам, эти события могут быть как-то связаны, также он ответил на вопрос по поводу слухов об интересе нидерландского «Витесса». Игрок признался, что экс-наставник «Витесса» Леонид Слуцкий посмеялся, когда узнал об этом.

Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года. В этом сезоне 25-летний хавбек провёл за команду 25 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал работу над стилем игры полузащитника команды Антона Зиньковского.

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