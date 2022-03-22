Осинькин: Зиньковский будет опасен всегда и отовсюду

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал работу над стилем игры полузащитника команды Антона Зиньковского.

«Антон не является лучшим бомбардиром в силу своего стиля. От ворот он играет дальше, чем бомбардиры, которые начинают атакующие действия с фланга», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

По словам специалиста, 25-летний футболист действует в своей комфортной зоне, откуда ему удобно отдавать передачи, поэтому он больше играет в углах штрафной, использует дриблинг или отдаёт передачи.

«Голы Антона возникают до штрафной площади: он бьёт издалека, много голов из вратарской он не забивает. И вряд ли изменит свой стиль — хотя мы и работаем над тем, чтобы Антон распространял свои «зоны влияния» и был опасен всегда и отовсюду», — добавил Осинькин.

Напомним, что футболиста вызвали в сборную России, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, но ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине, поэтому поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей.

Ранее Зиньковский рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России.