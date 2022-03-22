Зиньковский о вызове в сборную: нужно себя как-то проявить в короткий промежуток

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России.
Зиньковский о вызове в сборную: нужно себя как-то проявить в короткий промежуток
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Наутро просыпаюсь — все начали звонить, поздравлять, задавать вопросы и так далее. В этот раз позвали, нужно себя хоть в этот короткий промежуток как-то проявить», — цитирует Зиньковского сайт РФС.

Полузащитник также рассказал, было ли разочарование от того, что в прошлый раз его не включили в окончательный список.

«Да нет, я понимал, что, наверное, нужно было где-то ещё прибавлять, если не попал», — добавил футболист.

Напомним, что сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. ФИФА и УЕФА отстранили национальные команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт тренировку с молодёжной командой.

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