Гаджиев назвал уход Газинского и Мартыновича потерей для «Краснодара»

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Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев высказался об уходе Юрия Газинского и Александра Мартыновича из «Краснодара».
Гаджиев назвал уход Газинского и Мартыновича потерей для «Краснодара»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Это потеря для клуба. В сформировавшейся молодой команде всегда неплохо иметь два или три игрока с большим опытом. Такой симбиоз — всегда лучший вариант с точки зрения практики», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

18 мая стало известно, что вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский покинут «Краснодар» по окончании сезона-2021/22.

Футболисты проведут заключительный матч за «Краснодар» в 30-м туре РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 21 мая в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара» по окончании сезона.

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