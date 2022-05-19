Гаджиев назвал уход Газинского и Мартыновича потерей для «Краснодара»

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев высказался об уходе Юрия Газинского и Александра Мартыновича из «Краснодара».

«Это потеря для клуба. В сформировавшейся молодой команде всегда неплохо иметь два или три игрока с большим опытом. Такой симбиоз — всегда лучший вариант с точки зрения практики», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

18 мая стало известно, что вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский покинут «Краснодар» по окончании сезона-2021/22.

Футболисты проведут заключительный матч за «Краснодар» в 30-м туре РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 21 мая в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара» по окончании сезона.