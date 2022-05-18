Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара» по окончании сезона-2021/22

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подтвердил появившуюся накануне информацию о своём уходе из клуба по завершении текущего сезона.

«Я покидаю «Краснодар». Пока не занимался трудоустройством, по окончании чемпионата начнём», — приводит слова Газинского Metaratings.ru.

Газинский выступает за краснодарскую команду с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забив 14 голов и отдав 29 голевых передач.

Матч «Краснодар» — «Ахмат» пройдёт в рамках заключительного тура РПЛ 21 мая. Начало — в 17:00 мск.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили поделился мнением об игроках «Краснодара», в составе которого преимущественно играют воспитанники клубной академии.