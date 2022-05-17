Кавазашвили: воспитанники «Краснодара» доказали, что играют лучше легионеров

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили поделился мнением об игроках «Краснодара», в составе которого преимущественно играют воспитанники клубной академии.
Кавазашвили: воспитанники «Краснодара» доказали, что играют лучше легионеров
  • РИА Новости

«Сегодня самой перспективной организацией спортивного типа является футбольный клуб «Краснодар» во главе с Сергеем Галицким. Он долгие годы сам сеял семена и вырастил прекрасную плеяду футболистов из детей и подростков, научил их играть», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

По мнению специалиста, воспитанники «Краснодара» доказали своё преимущество над легионерами, когда иностранные игроки покинули команду.

«Пусть наши другие команды, которые имеют в своём составе легионеров, подумают об этом, нужны ли они им», — добавил Кавазашвили.

Напомним, что в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА впервые на чемпионате России в стартовом составе «Краснодара» появились восемь воспитанников клубной академии клуба, а к концу игры их стало уже 11.

Ранее супруга полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского Александра сообщила, что футболист проведёт свой последний матч в составе команды с «Ахматом».

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