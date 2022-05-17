Жена Газинского сообщила, что футболист покинет «Краснодар» по окончании сезона

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Супруга полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского Александра сообщила, что футболист проведёт свой последний матч в составе команды с «Ахматом».
Жена Газинского сообщила, что футболист покинет «Краснодар» по окончании сезона
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Да, всё верно. В субботу Юрий сыграет свой последний матч в составе «Краснодара», — приводит слова Газинской «РБ Спорт».

Газинский выступает за краснодарскую команду с 2013 года. Всего за команду он провёл 281 матч, забив 14 голов и отдав 29 голевых передач.

Матч «Краснодар» — «Ахмат» пройдёт в рамках заключительного тура РПЛ 21 мая. Начало — в 17:00 мск.  

Ранее Газинский поделился мнением о современных молодых футболистах.

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