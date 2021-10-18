Газинский считает, что молодые футболисты сейчас многое себе позволяют по отношению к старшим

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о современных молодых футболистах.

«Я с молодыми игроками нормально общаюсь, но молодёжь другая стала. Взять, например, меня — мы вообще боялись подойти к ветеранам или просто рядом с ними оказаться. Сейчас молодые игроки себе многое позволяют: им скажешь что-то, а в ответ тебе десять слов прилетит», — цитирует Газинского Metaratings.

По его словам, раньше подобное было невозможно представить. Газинский также отметил, что никто из нынешних молодых игроков не проходил через вторую или третью лигу. Однако он не считает, что должен давать какие-то советы по развитию карьеры тем же футболистам «Краснодара».

«Я же не их отец. Они сейчас слушают агентов, родителей или поступают, как сами захотят. Конечно, я считаю, что лучше остаться в «Краснодаре», где есть условия для роста, и могу им это сказать, но все решения они принимают самостоятельно», — добавил полузащитник.

Ранее Газинский рассказал, почему команда не выиграла ни одного трофея в своей истории.