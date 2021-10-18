Газинский — о трофеях «Краснодара»: у «Спартака» одно чемпионство за 16 лет

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, почему команда не выиграла ни одного трофея в своей истории.

«Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоёвывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьётся успехов. Есть серьёзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в 1990-е клуб побеждал всех подряд», — цитирует Газинского Metaratings.

Футболист выступает за «Краснодар» с 2013 года. Он провёл за команду 197 матчей, в которых забил 11 мячей.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал».