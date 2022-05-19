«Краснодар» объявил об уходе Мартыновича, Газинского и Городова по окончании сезона

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе трёх игроков по окончании сезона-2021/22.
«Краснодар» объявил об уходе Мартыновича, Газинского и Городова по окончании сезона
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский покинут «Краснодар», сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты проведут заключительный матч за «Краснодар» в 30-м туре РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 21 мая в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Напомним, что после 29-го тура РПЛ «Краснодар» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице (49 очков).

Ранее Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара» по окончании сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить