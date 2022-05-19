«Краснодар» объявил об уходе Мартыновича, Газинского и Городова по окончании сезона
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Вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский покинут «Краснодар», сообщает пресс-служба клуба.
Футболисты проведут заключительный матч за «Краснодар» в 30-м туре РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 21 мая в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.
Напомним, что после 29-го тура РПЛ «Краснодар» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице (49 очков).
Ранее Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара» по окончании сезона-2021/22.