«Краснодар» объявил об уходе Мартыновича, Газинского и Городова по окончании сезона

Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе трёх игроков по окончании сезона-2021/22.

Вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский покинут «Краснодар», сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты проведут заключительный матч за «Краснодар» в 30-м туре РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 21 мая в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Напомним, что после 29-го тура РПЛ «Краснодар» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице (49 очков).

Ранее Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара» по окончании сезона-2021/22.