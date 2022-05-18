Олич: Фернандес был лучшим футболистом, когда я был тренером ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.

«Когда я работал в Москве, Марио был готов играть в каждой игре. Он был лучшим футболистом ЦСКА, когда я был тренером команды. Это потеря не только для ЦСКА, но и для российского футбола», — цитирует Олича «Матч ТВ».

Он добавил, что нужно уважать выбор футболиста, тем более когда это связано с семьей.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Ранее Евгений Алдонин назвал приостановку карьеры Фернандеса потерей для ЦСКА.