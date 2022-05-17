Фердинанд назвал смешным непопадание Роналду в список претендентов на звание «Игрок года»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на то, что Криштиану Роналду не попал в список претендентов на звание «Игрок года» АПЛ в сезоне-2021/22.

«Сака номинирован на звание «Игрок года»? Я бы его туда не включал. Я бы не поставил его выше Роналду. Он должен быть впереди троих или четырёх номинантов. Криштиану не выиграл бы, но не попасть в число номинантов — это смешно», — заявил Фердинанд в эфире шоу Vibe with Five.

Напомним, что Роналду не попал в список претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ. В нынешнем сезоне АПЛ футболист принял участие в 30 матчах команды, в которых забил 18 мячей и сделал три голевые передачи.

В список вошли: Трент Александер-Арнольд, Мохаммед Салах, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Джаррод Боуэн, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Праус и Букайо Сака. В число претендентов не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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