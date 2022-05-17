Клопп ответил Джонсону, который раскритиковал болельщиков «Ливерпуля» после ситуации с гимном

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заступился за болельщиков команды, которые ранее освистали национальный гимн Великобритании.
Клопп ответил Джонсону, который раскритиковал болельщиков «Ливерпуля» после ситуации с гимном
  • Gettyimages.ru

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» по серии пенальти и в восьмой раз в своей истории завоевал титул. В матче болельщики команды освистали гимн Великобритании.

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона сэр Линдсей Хойл раскритиковал такое поведение болельщиков.

«Я хорошо знаю наших людей, что они не стали бы этого делать, если бы не было причины», — заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» 17 мая. 

Ранее Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка Англии.

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