Клопп ответил Джонсону, который раскритиковал болельщиков «Ливерпуля» после ситуации с гимном
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В финале Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» по серии пенальти и в восьмой раз в своей истории завоевал титул. В матче болельщики команды освистали гимн Великобритании.
Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона сэр Линдсей Хойл раскритиковал такое поведение болельщиков.
«Я хорошо знаю наших людей, что они не стали бы этого делать, если бы не было причины», — заявил Клопп на пресс-конференции.
Напомним, что «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» 17 мая.
Ранее Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка Англии.