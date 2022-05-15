Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка Англии

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над лондонским «Челси» в финальном матче Кубка Англии по футболу.

«Это была выдающаяся, невероятная, напряженная игра против «Челси». Они могли заслужить победу, как и в финале Кубка лиги — настолько мала разница между клубами. Я не мог бы больше гордиться своими парнями, тем, как упорно они боролись», — цитирует Клоппа BBC

По его словам, в серии пенальти он настолько нервничал, что сгрыз все ногти. Немецкий специалист также признался, что одновременно радуется победе и сочувствует «Челси».

«Мы монстры психологии, но в синем тоже играли они — всё решил один пенальти. «Челси» провёл выдающуюся игру, но в конце концов должен быть один победитель, и сегодня это были мы», — добавил тренер.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти и восьмой раз в истории завоевал Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что Клопп повторил достижение легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

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