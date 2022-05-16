Соловьёв — о состоянии своего здоровья: даже медики до сих пор не могут дать каких-то точных прогнозов

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о состоянии своего здоровья после полученных повреждений в ходе драки в Москве в декабре 2021 года.
Соловьёв — о состоянии своего здоровья: даже медики до сих пор не могут дать каких-то точных прогнозов
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«Очень надеюсь, что эта история заставит людей переосмыслить многие вещи в своей жизни. Мне же предстоит реабилитация, возможно, длительная. Буду заниматься своим здоровьем. Я довольно много занимался и продолжаю заниматься с логопедом, когда понял, что после травмы головы стал заметно заикаться, и в целом, как мне кажется, динамика очень хорошая», — сказал Соловьёв в интервью RT.

По словам спортсмена, у него периодически возникают проблемы с давлением и головные боли, но он считает это мелочами.

«Я по жизни вообще оптимист. Даже когда мне плохо, думаю, что всё нормально. Так что даже не сомневаюсь, что сумею восстановиться. Просто времени на это уходит больше, чем хотелось бы. Тем более что даже медики до сих пор не могут дать каких-то точных прогнозов», — добавил фигурист.

Ранее Соловьёв объяснил, почему решил пойти на примирение с напавшими на него людьми.

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