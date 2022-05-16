Фигурист Соловьёв: решением пойти до конца в суде я бы мог сломать несколько жизней

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв объяснил, почему решил пойти на примирение с напавшими на него в Москве в декабре 2021 года.
Фигурист Соловьёв: решением пойти до конца в суде я бы мог сломать несколько жизней
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Вы знаете, зачастую люди принимают ошибочные решения под действием сильных эмоций. Сначала я просто об этом не думал — не мог, а как только немного пришёл в себя, быстро понял, что не имею никакого морального права на месть. Я ведь сам отец, у меня подрастает сын, ему 12. Парни ведь тоже совсем молодые — по 18 лет, горячие, к тому же выпили», — сказал Соловьёв в интервью RT.

По его словам, он не оправдывает их действий и, со своей стороны, понимает необходимость проводить как можно больше времени с подростками и детьми, рассказывая о том, что с возрастом ответственность становится больше и у всех действий бывают последствия.

«Допустим, в ту ночь я бы задался целью дать сдачи, допустим, это даже удалось бы и кто-то получил увечье, но что потом? Скамья подсудимых? Я взрослый человек, не имею права это допустить, хотя бы потому, что меня окружают люди, за которых я несу ответственность, которые за меня переживают. У этих ребят явно не было таких мыслей, но ведь мы все люди, а людям свойственно ошибаться. Моим решением пойти до конца я бы мог сломать несколько жизней, которые только начались», — добавил спортсмен.

Ранее Соловьёв признался, что поначалу мама не знала его диагноза после травмы, полученной в ходе избиения.

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