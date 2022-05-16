Соловьёв: мама поначалу не знала диагноза — только медики, Аня и я

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал, как отреагировал на серьёзность полученной травмы.

«Когда всё случилось, я первым делом подумал о своей маме — о том, чтобы она как можно меньше нервничала. Мама ведь поначалу вообще не знала диагноза. Знали, естественно, медики, а кроме них — Аня и я. Так вдвоём до последнего скрывали серьёзность ситуации. Был уверен, что через пару-тройку дней выйду из больницы. Но уже на следующее утро понял, что это вряд ли получится. Я проснулся и увидел вокруг своей кровати консилиум из пяти серьёзных специалистов вместе с главным врачом больницы. Они подробно объяснили возможные последствия, и теперь уже точно стало понятно, что быстро меня не выпустят», — пояснил Соловьёв в интервью RT.

Спортсмен также отметил, что читать о нападении довольно долго не мог — всё сливалось перед глазами в одну сплошную линию.

Ранее Соловьёв рассказал, почему не хотел обсуждать своё избиение.