Соловьёв — о своём избиении: я вообще не хотел всё это обсуждать вне рамок правосудия

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал, почему не хотел обсуждать ситуацию со своим избиением.

«Изначально хочу уточнить, что произошло не сейчас, а почти четыре месяца назад. Не знаю, почему вдруг вновь всплыла уже довольно старая информация. С самого начала я вообще ни с кем не хотел всё это обсуждать вне рамок правосудия: во-первых, в больнице был просто не в состоянии, а сразу после было ни до чего, во-вторых, обсудив произошедшее с адвокатом, решил перевести всё случившееся в официальное русло — по закону те, кто на меня напал, должны понести наказание. А вот потом...» — сказал он в интервью RT.

Напомним, что 21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой. По словам кёрлингистки Анны Сидоровой, его гражданской супруги, на Дмитрия напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об избиении Соловьёва прекращено.