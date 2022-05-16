Соловьёв — о своём избиении: я вообще не хотел всё это обсуждать вне рамок правосудия

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал, почему не хотел обсуждать ситуацию со своим избиением.
Соловьёв — о своём избиении: я вообще не хотел всё это обсуждать вне рамок правосудия
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Изначально хочу уточнить, что произошло не сейчас, а почти четыре месяца назад. Не знаю, почему вдруг вновь всплыла уже довольно старая информация. С самого начала я вообще ни с кем не хотел всё это обсуждать вне рамок правосудия: во-первых, в больнице был просто не в состоянии, а сразу после было ни до чего, во-вторых, обсудив произошедшее с адвокатом, решил перевести всё случившееся в официальное русло — по закону те, кто на меня напал, должны понести наказание. А вот потом...» — сказал он в интервью RT.

Напомним, что 21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой. По словам кёрлингистки Анны Сидоровой, его гражданской супруги, на Дмитрия напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об избиении Соловьёва прекращено.

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