Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьёва за примирением сторон
- РИА Новости
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Решение принято после примирения сторон. Суд отпустил двух фигурантов дела — Владислава Смирнова и Владислава Яковцева — из-под стражи, сообщает ТАСС.
Уточняется, что Смирнов и Яковцев «принесли потерпевшему свои искренние извинения, деятельно раскаялись в содеянном и полностью загладили причинённый потерпевшему вред».
21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой. По словам его гражданской супруги кёрлингистки Анны Сидоровой, на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.
Ранее Соловьёв сообщил, что испытывает проблемы с речью.