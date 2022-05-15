Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьёва за примирением сторон

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В Тверском районном суде Москвы сообщили, что по решению судьи Алексея Криворучко уголовное дело об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва прекращено.
Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьёва за примирением сторон
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Решение принято после примирения сторон. Суд отпустил двух фигурантов дела — Владислава Смирнова и Владислава Яковцева — из-под стражи, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Смирнов и Яковцев «принесли потерпевшему свои искренние извинения, деятельно раскаялись в содеянном и полностью загладили причинённый потерпевшему вред».

21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой. По словам его гражданской супруги кёрлингистки Анны Сидоровой, на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее Соловьёв сообщил, что испытывает проблемы с речью.

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