Избитый фигурист Соловьёв сообщил, что испытывает проблемы с речью

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, который был избит в Москве в декабре, рассказал о своём физическом состоянии.

«Есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — написал Соловьёв в своём Instagram.

32-летний спортсмен уточнил, что восстановление идёт постепенно. По словам Соловьёва, он выполняет все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона.

21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги кёрлингистки Анны Сидоровой, на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее сообщалось, что Соловьёв находится в удовлетворительном состоянии.