Избитый в Москве олимпийский чемпион Соловьёв находится в удовлетворительном состоянии

Стало известно о состоянии олимпийского чемпиона в командном турнире Дмитрия Соловьёва после избиения в Москве.

«Информация обновлялась сегодня в девять утра. Общее состояние удовлетворительное, дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», — сообщили РИА Новости в справочной Боткинской больницы.

21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги — кёрлингистки Анны Сидоровой, — на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее Щербакова показала яркие фотографии с Валиевой и Трусовой с чемпионата России.