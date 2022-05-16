Колосков считает, что лучше Дзюба играть уже не будет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию об отказе нападающего Артёма Дзюбы подписывать новый контракт с «Зенитом».

«Наверное, Дзюба останется в команде, если ему оставят зарплату. Но если действительно речь идёт о понижении зарплаты, Дзюбе придётся выбирать между «Зенитом» и зарплатой», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его словам, если футболист не хочет понижения зарплаты, ему стоит уйти в другой клуб. Он также подчеркнул, что Дзюба давно реализовался как игрок хорошего уровня.

«Лучше играть он уже не будет. Хуже — может быть. В любом случае он будет приносить пользу любой команде», — заключил Колосков.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022-го. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба не согласен на трёхкратное понижение зарплаты, которое ему предложил клуб.