Ринат Билялетдинов: если «Уфа» обыграет «Рубин», нас ждёт расширение лиги

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«Преимущество будет на стороне «Рубина». Казанцы как минимум не проиграют. Ничья оставляет команду в зоне стыков. Но если вдруг «Уфа» выиграет (а один шанс из 100 есть), тогда, мне кажется, нас ждёт расширение лиги, чтобы две республиканские команды остались в РПЛ», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

«Рубин» (29 очков) опустился на 14-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. Казанский клуб в заключительном матче сезона встретится с «Уфой» (27), которая находится на 15-м месте.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее Шамиль Газизов назвал матч «Рубин» — «Уфа» татаро-башкирским дерби за выживание.