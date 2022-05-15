Газизов назвал матч «Рубин» — «Уфа» татаро-башкирским дерби за выживание
- РИА Новости
«Это татаро-башкирское дерби. Мы и «Рубин» будем подходить к этой игре с одним настроем — самым серьёзным. Борьба за выживание, здесь всё понятно. Всё не так просто, будут влиять психология, настрой, физическая готовность», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
«Рубин» (29 очков) опустился на 14-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. Казанский клуб в заключительном матче сезона встретится с «Уфой» (27), которая находится на 15-м месте.
Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Урала».