Газизов назвал матч «Рубин» — «Уфа» татаро-башкирским дерби за выживание

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов назвал матч «Рубин» — «Уфа» татаро-башкирским дерби за выживание
  • РИА Новости

«Это татаро-башкирское дерби. Мы и «Рубин» будем подходить к этой игре с одним настроем — самым серьёзным. Борьба за выживание, здесь всё понятно. Всё не так просто, будут влиять психология, настрой, физическая готовность», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

«Рубин» (29 очков) опустился на 14-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. Казанский клуб в заключительном матче сезона встретится с «Уфой» (27), которая находится на 15-м месте.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.  

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Урала».

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