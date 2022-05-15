Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Урала»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Урала».
Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Урала»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сложно что-то комментировать. «Урал» был сильнее — одержал заслуженную победу. Нам нужно понять уровень, на который способна команда. Если бы была шкала для оценки мотивации, я бы мог что-то говорить», — заявил Слуцкий после матча.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Игоря Шалимова.

«Рубин» (29 очков) опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. «Урал» (30 очков) поднялся на спасительную 12-ю позицию. Казанский клуб в заключительном матче сезона встретится с «Уфой» (27), которая находится на 15-м месте. В группе риска также  расположившийся на 11-й строчке «Нижний Новгород» (30) и идущие на 13-й позиции подмосковные «Химки» (29). Тульский «Арсенал» (23) досрочно покинул РПЛ.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о борьбе команды за выживание.

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