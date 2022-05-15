Слуцкий: когда я пришёл в «Рубин», мы тоже боролись за выживание

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о борьбе команды за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Слуцкий: когда я пришёл в «Рубин», мы тоже боролись за выживание
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Когда я пришёл в «Рубин» в первый сезон, мы тоже боролись за выживание. Просто тогда обезопасили себя от вылета гораздо раньше, чем за два тура до финиша. Понятно, что это не самые приятные чувства, но мы стараемся с этим справиться», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

После 28-го тура РПЛ «Рубин» расположился на 13-й позиции в турнирной таблице, набрав 29 очков. 15 мая команда Слуцкого сыграет с «Уралом» в матче 29-го тура чемпионата России.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в сезоне-2021/22.

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